Ramsay Santé : des résultats jugés "satisfaisants"

Crédit photo © Ramsay GDS

(Boursier.com) — Ramsay Santé a annoncé des résultats semestriels jugés satisfaisants. Le chiffre d'affaires semestriel publié est en hausse de 44,4% à 1,934 MdE, et reste en progression notable à périmètre et taux de change constants (+3%). Le groupe souligne la forte hausse de l'EBE publié sur base des nouvelles normes IFRS, à 272,9 millions d'euros, ainsi que la nette amélioration du taux de marge d'EBE à périmètre, taux de change et normes constants. Le résultat net part du groupe est à l'équilibre selon les nouvelles normes IFRS mais positif à 11,4 millions d'euros hors incidence IFRS 16. Le processus d'intégration de Capio est "très avancé", indique le groupe, évoquant des perspectives financières et stratégiques au-delà des attentes. Ramsay santé insiste enfin sur l'accélération de la digitalisation du groupe et la transformation continue de ses organisations "pour une meilleure efficience et qualité des prises en charge".

L'endettement financier net au 31 décembre 2019 progresse fortement du fait de l'application de la norme IFRS 16 pour atteindre 3,682 MdsE. La dette comprend, notamment, 3,719 MdsE d'emprunts et dettes financières non courants, 205 millions d'euros de dettes financières courantes, compensés par 226,3 millions de trésorerie positive.