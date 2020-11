Ramsay Santé : au 30 octobre, les établissements du groupe en France soignaient 732 patients Covid

Crédit photo © Ramsay GDS

(Boursier.com) — Au 30 octobre, les établissements de Ramsay Santé en France soignaient 732 patients Covid, dont 249 en soins critiques (Réanimation ou soins intensifs), 429 en lits de médecine, auxquels s'ajoutent 54 patients en clinique de Soins de Suite et Réadaptation (rééducation).

L'établissement du groupe Ramsay Santé à Saint-Etienne, l'Hôpital privé de la Loire, est particulièrement en 1ère ligne sur son territoire et a augmenté ses capacités d'accueil en conséquence avec à ce jour plus de 80 lits occupés par des patients covid.

Les établissements du groupe travaillent main dans la main avec leurs collègues des hôpitaux publics et privés en lien avec les ARS afin de trouver une solution pour chaque patient sur leur territoire. Cf. communiqué de presse sur l'organisation des établissements du pôle Aquitaine...

Capacités d'accueil augmentées

Étant donné l'évolution de l'épidémie, Ramsay Santé est en train d'augmenter partout les capacités d'accueil de ses établissements disposant de services de médecine et/ou de soins intensifs/réanimation... Le groupe adapte également son activité en déprogrammant les chirurgies non urgentes de telle façon à libérer des capacités d'accueil et des soignants pouvant venir en renfort des unités Covid. Ces décisions de déprogrammation se prennent de façon collégiale par la communauté médicale de l'établissement après une analyse médicale bénéfice/risque en fonction du cas de chaque patient.

Ainsi, dans la région Auvergne Rhône Alpes, particulièrement impactée par l'épidémie, le directeur du pôle Loire & Drôme a pris la décision de réduire l'activité de la Clinique La Parisière à Bourg de Péage afin de permettre à la grande majorité de ses soignants de renforcer les équipes médicales des établissements voisins. L'Hôpital privé de la Loire, particulièrement impacté par l'épidémie, a déprogrammé 100% de son activité chirurgicale.

Tout comme pendant la 1ère vague de l'épidémie, Ramsay Santé fait appel au volontariat de ses soignants des établissements les moins touchés pour venir en renfort de leurs collègues qui doivent faire face aux afflux de patients les plus importants. Les mesures financières d'incitation mises en place au printemps dernier sont à nouveau activées pour les soignants quittant leur région + défraiement.

Des soignants viennent d'ailleurs de quitter l'Hôpital privé Dijon Bourgogne pour rejoindre l'Hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne...