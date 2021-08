Ramsay Santé : 65 ME de bénéfices sur l'exercice

Ramsay Santé : 65 ME de bénéfices sur l'exercice









Crédit photo © Ramsay GDS

(Boursier.com) — L 'exercice de Ramsay Santé, clos le 30 juin 2021, a été fortement impacté par la poursuite de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de COVID-19 dans tous les pays où le groupe opère. Au cours de l'exercice, Ramsay Santé a réalisé 9 acquisitions complémentaires de petite taille, en France et dans les pays nordiques.

Ainsi au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021, le Groupe Ramsay Santé a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,022 milliards d'euros (3,746 MdsE pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), soit une hausse de +7,4%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de +8,3% avec 1 jour ouvré supplémentaire. Pour cet exercice, l'activité globale des entités françaises de Ramsay Santé a été impactée par les conséquences de la crise du COVID. Les principaux effets ont été liés à l'annulation de certaines activités médicales et chirurgicales programmées lors de la 2e et de la 3e vague, mais aussi à la limitation du nombre de patients par chambre. Au total, le nombre d'admissions de patients a augmenté de 7% par rapport à l'année dernière.

L'excédent brut d'exploitation s'élève à 643,8 ME pour l'exercice clos le 30 juin 2021, en hausse de +17,7 % en données publiées. La marge d'excédent brut d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires s'est élevée à 16% (14,6% pour la même période de l'année précédente en données publiées). À périmètre et taux de change constants, la marge d'excédent brut d'exploitation s'est améliorée, passant de 15% à 16%.

Le résultat d'exploitation courant s'est élevé à 272 ME entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 (soit 6,8 % du chiffre d'affaires), en hausse de +47,3% par rapport à l'exercice précédent, démontrant la capacité du Groupe à générer une croissance profitable.

Le résultat net part du Groupe atteint 65 ME au 30 juin 2021 (13,4 ME pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020).

Financement

La dette financière nette au 30 juin a diminué à 3,23 MdsE (3,375 MdsE au 30 juin 2020). Le 22 avril 2021, le Groupe Ramsay Santé a refinancé avec succès l'ensemble de sa dette syndiquée (TLB 1, 2 et 3) avec des conditions améliorées et a introduit pour la première fois des objectifs sociaux et environnementaux dans sa dette. La dette syndiquée arrive désormais à échéance en avril 2026 et avril 2027.

"C'est avec une grande fierté que le Groupe Ramsay Santé a continué à jouer un rôle essentiel en Europe en soignant les patients COVID et en vaccinant nos concitoyens. Nos résultats financiers sont solides, avec une amélioration de la marge d'excédent brut d'exploitation qui atteint 16%, provenant d'une croissance organique solide, d'une intégration de Capio délivrant des synergies supérieures aux attentes et soutenue également par la prise en compte des subventions liées aux surcoûts COVID, dont certains ont été engagés lors de la première vague (mars-mai 2020). Cela démontre la pertinence de notre stratégie actuelle d'opérateur global de santé européen, orchestrant le parcours des patients, dans et hors des hôpitaux. Ainsi, sur les 9,2 millions de patients que nous avons pris en charge au cours de l'exercice 2021, 6,3 millions étaient des patients hors de l'hôpital ou en digital", commente Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.