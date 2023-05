Ramsay : le chiffre d'affaires croît de 13,5% sur 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires non audité de Ramsay pour la période de 9 mois se terminant le 31 mars, s'élève à 3,462 milliards d'euros en hausse de +10,2% en données brutes. Le chiffre d'affaires non audité du 3e trimestre s'élève à 1,253 MdE, en hausse de +13,5% en données brutes.

L'Ebitda non audité pour ce période de 9 mois s'élève à 450 ME, en baisse de -10,5% en données brutes. L'Ebitda non audité du dernier trimestre s'élève à 137 ME, en baisse de -18% en données brutes soit 30 ME.

Le résultat opérationnel courant non audité s'élève à 154 ME, en baisse de -31,4% en données brutes. Le résultat opérationnel courant non audité du dernier trimestre s'élève à 41 ME, en baisse de -45,9% en données brutes.

Le montant des diverses subventions gouvernementales liées au COVID, y compris la garantie de financement, a diminué de 52 ME pour le groupe ce trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, reflétant la diminution de l'intensité de la pandémie de COVID. Afin de compenser ce contexte défavorable, Ramsay Santé a lancé une série de mesures visant à mieux contrôler sa base de coûts tout en préservant son plan stratégique Yes We Care 2025.

Les acquisitions réalisées au cours de l'exercice précédent ont été intégrées comme prévu. En ce qui concerne GHP, cette acquisition représente un impact, pour la période de 9 mois, de 121,9 ME de chiffre d'affaires, 16,1 ME d'Ebitda et 7,8 ME d'Ebit.

Les tarifs applicables en France à partir du 1er mars 2023 ont été publiés. Les tarifs MCO augmentent de +5,4% et réintègrent dans la tarification des actes le financement 2022 de l'inflation des coûts d'exploitation qui avait été reçu sous forme de subventions au premier semestre de l'année fiscale en cours. Les tarifs des soins médicaux et de réadaptation augmentent de +1,9%.

Le gouvernement français a indiqué qu'il prolongerait son soutien au secteur par le biais d'une garantie de financement modifiée poursuivie jusqu'au 31 décembre 2023, avec toutefois un régime moins favorable.

"Le 3e trimestre de l'exercice 2022-2023 (janvier à mars 2023) a vu, une fois de plus, Ramsay Santé et l'ensemble de ses collaborateurs avec sa communauté médicale se mettre au service du secteur de la santé et de ses patients, tant en France que dans les 3 pays nordiques, malgré la raréfaction des ressources et le poids de l'inflation", déclare Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.