Ramsay Générale de Santé : vif recul des bénéfices sur le semestre

(Boursier.com) — Ramsay Générale de Santé publie ses résultats provisoires à fin juin 2023. Son chiffre d'affaires croît de +9,3% pour atteindre 4,7 milliards d'euros, soutenu par une croissance de l'activité dans toutes les régions et par les récentes acquisitions dans les pays nordiques. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant est de 7%.

L'activité a été solide en France et dans les pays nordiques. Le chiffre d'affaires France a augmenté de +6,8%, soutenu par une augmentation de 4% des admissions, de l'augmentation tarifaire du 1er mars 2023, de revenus supplémentaires d'achats médicaux refacturables, ceci malgré trois jours ouvrés de moins que l'année dernière.

Le chiffre d'affaires des pays nordiques a augmenté de 15,2% (+7,8% à périmètre et change constants), soutenu par 202 ME supplémentaires provenant des acquisitions récentes, dont GHP, et a été principalement réalisé dans les activités de soins de proximité et de soins spécialisés en Suède et au Danemark.

L'Ebitda du groupe a diminué de -5,6% pour atteindre 621,4 millions d'euros (658,4 ME l'année dernière), sous l'effet de la baisse des subventions, d'une inflation élevée des salaires et des coûts d'approvisionnement, combinée aux contraintes liées à la pénurie de personnel. La marge d'Ebitda est de 13,2% (15,3 % l'année dernière), principalement en raison de la diminution de 89 ME des subventions liées au Covid et à la garantie de financement en France, effet partiellement compensé par de nouvelles actions de contrôle des coûts.

Le résultat net après impôt part du groupe s'est établi à 49,4 ME, soit 1,1% du chiffre d'affaires (118,4 ME l'année dernière, soit 2,8% du chiffre d'affaires). Il recule de -58,3% en raison de la contraction du résultat opérationnel à 240 ME (291,3 ME au 30 juin 2022) et de l'augmentation du coût de la dette. Le résultat net inclut également une plus-value non récurrente de 31 ME (24,2 ME nets d'impôts) issue de la vente de terrains adjacents à l'une de nos cliniques en Norvège, dans le cadre d'opérations de restructuration immobilière de ce site.

Des mesures de contrôle des coûts ont été renforcées pour faire face à l'environnement économique dégradé auquel le secteur est confronté, pour maintenir la mise en oeuvre de la stratégie "Yes We Care 2025" de parcours global du patient, et le leadership en tant que prestataire européen de soins intégrés.

Le flux net de trésorerie généré par l'activité est de 598,9 ME (262,5 ME l'année dernière). Il reflète l'effort de gestion du fonds de roulement et l'encaissement au cours de la période de subventions Covid déjà reconnues l'année précédente. La dette nette se réduit légèrement à 3,67 MdsE au 30 juin, incluant les passifs de location IFRS16 (2,142 MdsE), grâce à l'amélioration du besoin en fonds de roulement en lien avec des subventions passées. Au cours du 1er semestre de cet exercice, Ramsay Santé a réalisé avec succès l'émission d'une nouvelle tranche de Fiducie-sûreté pour un montant de 150 ME.

Perspectives

La société a adopté le statut de société à mission, plaçant l'accès aux soins pour tous les patients au coeur de son modèle économique. Cette décision traduit sa ferme volonté de placer l'intérêt général au coeur de ses actions au quotidien. Le Groupe souhaite faire de cette mission un levier d'action face à l'accélération des enjeux auxquels le secteur de la santé doit actuellement faire face. Conjointement à sa raison d'être inscrite dans les statuts du Groupe "Améliorer la santé en innovant constamment", 4 objectifs sociaux et environnementaux guideront la mise en oeuvre de ses politiques et l'innovation, objectifs dont la réalisation sera suivie par le comité de mission qui a été créé. Les nominations des membres de son comité de mission viennent d'être approuvées par le conseil d'administration du 20 juin.