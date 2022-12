Ramsay Générale de Santé : reconduction de Pascal Roché au poste de Directeur Général

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Ramsay Générale de Santé, réuni le 8 décembre 2022, a décidé de renouveler le mandat de Pascal Roché au poste de Directeur Général. Il compte sur lui pour poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique Yes We Care 2025 et saisir les opportunités de croissance qui permettront à Ramsay Santé de répondre à l'évolution des besoins des patients et de la société, et de poursuivre à plus long terme la transformation du Groupe.

Pascal Roché est diplômé de HEC, titulaire d'une Maîtrise de Droit Privé (Paris II Assas) et d'un DEA d'économie et stratégie des organisations (Paris Dauphine) et actuaire IAF. Il débute sa carrière dans le conseil en stratégie avant de rejoindre en 1991 le secteur de l'assurance au sein du Groupe UAP (devenu AXA France) pour lequel il assure la responsabilité de plusieurs directions opérationnelles avant d'être nommé en 2000 Directeur général adjoint d'Axa France Services puis Directeur des fonctions centrales d'Axa France. En 2002, il est nommé Président Directeur général du Groupe bancaire Barclays pour la France puis Président Directeur général de Barclays Espagne en 2010. Il rejoint Ramsay Générale de Santé le 30 juin 2011 en qualité de Directeur général.