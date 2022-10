Ramsay Générale de Santé : le résultat net grimpe à 118,4 ME pour l'exercice

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, le Groupe Ramsay Générale de Santé a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,301 milliards d'euros (4,023 MdsE pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021), soit une hausse de 6,9%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 6% avec un jour ouvré supplémentaire.

L'excédent brut d'exploitation s'élève à 658,4 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2022, en hausse de 2,3% en données publiées. L'excédent brut d'exploitation du Groupe au 30 juin intègre 99,1 ME liés au système de garantie de financement décrit dans le paragraphe "Événements significatifs de l'exercice" ci-dessus ainsi que la reconnaissance de la compensation des surcoûts COVID pour la France et la Suède. L'évolution de l'excédent brut d'exploitation a également été impactée positivement par la croissance organique de l'activité, en particulier dans la région nordique. La marge d'excédent brut d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires s'est élevée à 15,3%, (16% pour la même période de l'année précédente en données publiées).

Le résultat d'exploitation courant s'est élevé à 281,1 ME entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 (soit 6,5% du chiffre d'affaires), en hausse de 3,3% par rapport à l'exercice précédent. Le coût de l'endettement financier net s'élève à 123,5 ME pour l'exercice clos le 30 juin (123,2 ME l'année précédente). Il comprend les intérêts sur la dette Senior et, conformément à la norme IFRS 16, le groupe a enregistré une charge d'intérêts financiers de 72,3 ME liée à la dette de location (71,1 ME l'année précédente).

Le résultat net part du groupe atteint 118,4 ME sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, soit 2,8% du chiffres d'affaires (65 ME pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021).

La dette financière nette au 30 juin 2022 s'élève à 3,71 MdsE (3,230 MdsE au 30 juin 2021). La dette nette comprend 1,763 MdE d'emprunts non courants et 35,4 ME d'emprunts courants, compensés par 132,5 ME de trésorerie. L'application de la norme IFRS 16 aux contrats de location simple a contribué à la dette financière nette au 30 juin avec 2,118 MdsE, dont 1,922 MdE de dette de location non courante et 196 ME de dette de location courante.

Au cours du 1er semestre de cette année fiscale, Ramsay Santé a procédé à une émission obligataire Euro Private Placement pour un montant de financement total de 100 ME sur deux tranches de maturité 2027 et 2028. Au cours du 2e semestre de cette année fiscale, Ramsay Santé a procédé au tirage de sa ligne RCF pour un montant de 100 ME qui a été remboursé intégralement au 30 juin 2022.