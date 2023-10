Ramsay Générale de Santé : le bénéfice net annuel pâtit de marges opérationnelles plus faibles et de coûts de financement accrus

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel du groupe Ramsay Générale de Santé a augmenté de 9,3% pour atteindre 4,7 milliards d'euros. Il est soutenu par une croissance de l'activité dans toutes les régions et par les récentes acquisitions dans les pays nordiques. La croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant est de 7%.

L'Ebitda du groupe a diminué de 5,6% pour atteindre 621,4 millions d'euros, sous l'effet de la baisse des subventions, d'une inflation élevée des salaires et des coûts d'approvisionnement, combinée aux contraintes liées à la pénurie de personnel.

Le résultat net après impôt part du groupe s'est établi à 49,4 ME, soit 1,1% du chiffre d'affaires, en recul de plus que moitié par rapport à celui de 118,4 ME l'année précédente, en raison de la contraction du résultat opérationnel et de l'augmentation du coût de la dette.

Des mesures de contrôle des coûts ont été renforcées pour faire face à l'environnement économique dégradé auquel le secteur est confronté, pour maintenir la mise en oeuvre de notre stratégie "Yes We Care 2025" de parcours global du patient, et notre leadership en tant que prestataire européen de soins intégrés.

La dette nette se réduit légèrement à 3,670 MdsE incluant les passifs de location IFRS16, grâce à l'amélioration du besoin en fonds de roulement en lien avec des subventions passées.

La société a adopté le statut de société à mission lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2022, et les nominations des membres de son comité de mission ont été approuvées par le conseil d'administration du 20 juin 2023.