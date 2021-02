Ramsay Générale de Santé : la marge s'améliore sur l'exercice 2020

Ramsay Générale de Santé : la marge s'améliore sur l'exercice 2020









Crédit photo © Ramsay GDS

(Boursier.com) — Au cours de la période close à fin décembre 2020, le Groupe Ramsay Générale de Santé a enregistré un chiffre d'affaires consolidé publié de 1,911 milliard d'euros (1,934 MdE pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019). Il est en baisse de -1,2%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe diminue de -0,7% malgré un jour ouvré supplémentaire du fait des déprogrammations intervenues au cours de l'automne en France alors que l'activité des pays nordiques a fortement progressé, bénéficiant d'un effet de rattrapage massif.

A fin décembre 2020, l'activité totale des entités françaises de Ramsay Santé demeure fortement impactée par les conséquences de la crise COVID, notamment l'annulation d'activités médicales et chirurgicales programmées mais aussi l'hébergement d'un seul patient par chambre, même en configuration de chambres doubles. La baisse d'activité, en nombre de journées, se monte à -10,3% et se décompose de la façon suivante :

- Médecine-Chirurgie-Obstétrique : -2,9%

- Soins de Suite et Réadaptation : -37,3%

- Santé Mentale : -21,8%.

Dans le cadre de ses missions de service public, le Groupe a également enregistré une forte baisse du nombre des urgences de -14,6% à fin décembre 2020, avec environ 323.000 passages dans les services d'urgence des établissements du groupe, contrecoup de l'épidémie.

L'excédent brut d'exploitation de la période close au 31 décembre 2020 atteint 312,4 millions d'euros, en hausse de +14,5% en données publiées. L'EBE du Groupe à fin décembre 2020 intègre un produit de 76 ME liés à des garanties de financement. A périmètre et taux de change constants, l'EBE progresse de +11,8% sur la période.

Le résultat opérationnel courant publié atteint 127,1 ME entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 (soit 6,7% du chiffre d'affaires) en hausse de +35,1% par rapport à la période précédente.

Au total, le résultat net part du Groupe au 31 décembre 2020 se monte à 47,3 ME contre un résultat nul au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.

L'endettement financier net au 31 décembre 2020 diminue pour atteindre 3,067 MdsE (3,372 MdsE au 30 juin 2020).