Ralph Lauren réduit ses prévisions de marges

(Boursier.com) — Ralph Lauren, la marque américaine de vêtements haut de gamme, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,23$, contre 2,62$ un an plus tôt, à la même époque. Les revenus se sont appréciés de 5% à 1,6 milliard de dollars en données consolidées et de 13% à devises constantes. Le consensus était de 2,08$ de bénéfice ajusté par action et 1,56 milliard de dollars de revenus. Le bénéfice net trimestriel consolidé a été de 151 millions de dollars et 2,18$ par titre (154 millions de dollars sur une base ajustée). Pour l'exercice fiscal 2023 dans son ensemble, le groupe continue d'anticiper des revenus à devises constantes et calendrier comparable en augmentation de 8% environ. L'impact négatif des effets de change est désormais anticipé à 730 points de base sur les revenus. La marge opérationnelle est anticipée en bas de fourchette de la guidance antérieure allant de 14 à 14,5% à changes constants. Les changes auraient un impact adverse de 200 points de base environ sur la marge.