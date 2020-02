Ralph Lauren dopé par les bons chiffres

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ralph Lauren bondit de 7% en pré-séance à Wall Street. Le groupe de prêt-à-porter de luxe a convaincu par ses derniers résultats financiers trimestriels, dépassant les attentes du marché. Les revenus trimestriels se sont établis à 1,75 milliard de dollars, contre 1,73 milliard de dollars un an auparavant et 1,72 milliard de consensus de place. Le groupe a profité notamment d'une solide demande en Europe et en Amérique du Nord. Le bénéfice net du troisième trimestre fiscal 2020, juste clos, a atteint 334 millions de dollars et 4,41$ par titre, contre 120 millions de dollars un an auparavant. Le bpa ajusté s'est élevé à 2,86$, contre 2,45$ de consensus. Ralph Lauren envisage désormais, pour l'exercice 2020, des revenus hors effets de change en croissance de 2 à 3%. La guidance exclut toutefois l'impact éventuel de l'épidémie de coronavirus.