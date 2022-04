Rallye : vif succès de l'offre de rachat de dette non sécurisée

(Boursier.com) — Rallye annonce le succès de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée, lancée le 23 mars. Cette offre a été accueillie favorablement par les détenteurs de dette non sécurisée, de sorte que le montant total des dettes non sécurisées proposé par les créanciers au rachat dépasse le montant maximum de l'offre de rachat fixé à 37 millions d'euros.

Compte tenu du succès de l'Offre de Rachat, le taux d'ajustement (pro-ration factor) est fixé à 75,64%.

Sous réserve de la levée de la condition suspensive, Rallye dépensera 36,6 ME en numéraire pour acquérir 242,3 ME de montant nominal de dette non sécurisée, soit une réduction du montant total de sa dette financière nette d'environ 234,8 ME (incluant les intérêts courus).

Le montant nominal total de dette non sécurisée acquis dans le cadre de l'Offre de Rachat se décompose en 240,5 ME de dette obligataire et 1,8 ME d'autres créances non sécurisées.

Par exception, toute offre faite pour une seule obligation ne sera pas proratisée au taux d'ajustement (pro-ration factor) et sera rachetée dans sa totalité.

La réalisation de cette offre de rachat est notamment soumise à l'approbation par le Tribunal de commerce de Paris de la modification du plan de sauvegarde de Rallye, afin d'autoriser la réalisation effective de l'offre de rachat.

Il est cependant anticipé que le règlement-livraison de l'Offre de Rachat intervienne début mai 2022.