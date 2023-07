Rallye : une perte semestrielle de 356 ME

(Boursier.com) — Le résultat net des activités poursuivies, part du Groupe Rallye, s'établit à -356 millions d'euros au 30 juin 2023, impacté négativement par l'amortissement accéléré du coût amorti sur la dette pour -265 ME contre +91 ME au 30 juin 2022 qui intégrait les effets de l'offre de rachat portant sur la dette non sécurisée de Rallye réalisée au 1er semestre 2022.

Le résultat net des activités abandonnées de l'ensemble consolidé s'élève à -5,205 MdsE au 30 juin 2023.

Outre le reclassement du résultat net du groupe Casino de la période sur cet agrégat, soit 2,92 MdsE, il inclut une dépréciation exceptionnelle de -2,145 MdsE afin de ramener la valeur de l'actif net à la juste valeur IFRS des actifs de Casino.

Le résultat net des activités abandonnées, part du Groupe, s'élève à -1,852 MdE au 30 juin 2023.

Dette financière nette du périmètre Rallye holding

La dette financière brute du périmètre holding de Rallye s'élève à 3,182 MdsE au 30 juin 2023, en augmentation de 82 ME sur le semestre, en raison des frais financiers (hors IFRS) enregistrés sur le 1er semestre 2023.

La dette financière nette du périmètre holding de Rallye s'élève à 3,168 MdsE au 30 juin 2023 (3,080 MdsE au 31 décembre 2022 avant retraitements IFRS).

Risques associés

Dans l'hypothèse où la proposition de EPGC, Fimalac et Attestor concernant l'apport de fonds propres à Casino serait mise en oeuvre, cela entraînerait la dilution massive des actionnaires existants de Casino et la perte de contrôle de Rallye sur Casino, ce qui compromettrait l'exécution du plan de sauvegarde de Rallye.

A titre d'information, sur la base du cours de Bourse de Casino du 30 juin 2023, soit 4,07 euros par action, une dépréciation complémentaire de 2,2 MdsE aurait été comptabilisée dans les comptes individuels de la société Rallye si ces derniers avaient été arrêtés au 30 juin 2023, ramenant la valeur nette comptable des titres Casino détenus par Rallye à 229 ME.