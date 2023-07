Rallye : risque une amende de 25 millions d'euros pour 'manipulation' de marché

(Boursier.com) — Casino et sa maison-mère Rallye se seraient bien passés de cette affaire. La holding encourt une amende de 25 millions d'euros pour 'manipulation' du marché. Lors de l'audience de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, le régulateur a accusé Rallye et son dirigeant de l'époque, Franck Hattab, d'avoir trompé le marché " en diffusant de l'information fausse ou trompeuse entre mars 2018 et mai 2019, date à laquelle une protection du tribunal de commerce a été demandée ", rapporte 'Les Echos'.

" Les faits sont particulièrement graves ", a déclaré la représentante du collège de l'AMF. "Rallye a communiqué pendant 15 mois, à travers 14 publications, des informations trompeuses ou fausses sur la question centrale de la liquidité", a poursuivi la procureure, insistant sur le fait que Rallye " donnait une vision de la liquidité " solide ", bien supérieure à la réalité ", détaille le quotidien. "Rallye a caché des clauses essentielles liées à son financement", a ajouté Anne-Claire Hercot-Le Bihan, citée par 'Bloomberg'. Elle a mentionné en particulier une ligne de crédit de 300 millions d'euros d'UBS Group que les investisseurs auraient pu considérer comme totalement indisponible s'ils avaient été correctement informés de ses conditions.

L'ancien patron de Rallye, Franck Hattab, risque pour sa part une sanction financière de 2,5 millions d'euros. La décision finale de la commission des sanctions devrait être annoncée dans quelques semaines.