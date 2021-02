Rallye : résultats de l'offre globale de rachat de la dette non sécurisée

Rallye : résultats de l'offre globale de rachat de la dette non sécurisée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rallye annonce ce jour les résultats de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée qui a été lancée le 22 janvier 2021 et prorogée jusqu'au 10 février 2021 à 17 heures, heure de Paris avec fixation du prix d'achat à 20% de la créance. Le niveau de décote applicable aux créances rachetées s'élève ainsi à 80%.

En conséquence et sous réserve de la levée des conditions suspensives rappelées ci-après :

Rallye achètera un montant total de dette non sécurisée d'environ 182,8 ME moyennant un prix de rachat total d'environ 36,6 ME, soit une réduction du montant total de sa dette non sécurisée d'environ 146,2 ME ; et le montant total de dette non sécurisée acquis dans le cadre de l'Offre de Rachat se décompose entre les différents instruments.

Il est en outre rappelé que la réalisation de l'Offre de Rachat est notamment soumise à (i) l'approbation par le Tribunal de commerce de Paris de la modification du plan de sauvegarde de Rallye afin d'autoriser la réalisation effective de l'Offre de Rachat et la mise en place du financement de l'Offre de Rachat et (ii) la mise à disposition des fonds dans le cadre de ce nouveau financement.

Rallye déposera dans les prochains jours auprès du Tribunal de commerce de Paris une requête aux fins de modifier le plan de sauvegarde de Rallye.

A titre indicatif, il est anticipé que le règlement-livraison de l'Offre de Rachat intervienne début avril 2021.