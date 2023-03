Rallye : résultats annuels 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Rallye s'élève à 33,6 MdsE.

Le résultat opérationnel courant (ROC) est de 1,107 MdE au 31 décembre 2022.

Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du Groupe Rallye s'établit à -220 ME à fin décembre 2022 (-108 ME un an plus tôt).

La dette financière brute du périmètre holding de Rallye s'élève à 3,1 MdsE au 31 décembre 2022, en baisse de -78 ME. La dette financière nette du périmètre holding de Rallye, avant retraitements IFRS, s'élève à 3,080 MdsE au 31 décembre 2022 (3,161 MdsE au 31 décembre 2021).

Dans le cadre du périmètre holding, c'est-à-dire Rallye et ses filiales ayant une activité liée au portefeuille d'investissements, le résultat net de l'exercice 2022 de la société Rallye s'établit à -1,696 MdE (-334 ME en 2021). Il intègre notamment un produit financier non récurrent de +235 ME lié au 2e rachat de dette non sécurisée et une provision pour dépréciation sur les titres Casino d'un montant de -1,768 MdE afin de ramener leur valeur nette comptable à la valeur d'utilité calculée au 31 décembre 2022, soit une valeur par action de 43,31 euros (74,49 euros au 31 décembre 2021). Le total des capitaux propres de la société Rallye est ainsi négatif de -601 ME au 31 décembre 2022 (1,095 MdE au 31 décembre 2021).

Rallye considère que le facteur de risque lié à la mise en oeuvre des plans de sauvegarde est accru. Rallye compte se rapprocher de ses créanciers afin d'examiner les possibilités et les modalités éventuelles d'aménagement de son plan de sauvegarde.