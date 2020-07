Rallye : résistance des comptes semestriels

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Rallye s'élève à 16,1 MdsE et le résultat opérationnel courant (ROC) à 375 ME au 30 juin 2020, contre 16,8 MdsE et 449 ME, en données retraitées, sur la période comparable de l'an dernier. La dette financière nette du périmètre holding de Rallye, avant retraitement IFRS, s'établit à 3.088 ME au 30 juin 2020, contre 3.002 ME au 31 décembre 2019. Après prise en compte des retraitements IFRS, la dette financière nette du périmètre holding de Rallye s'établit à 2.702 ME. Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du Groupe Rallye s'établit à -135 ME à fin juin 2020. Le résultat net de l'ensemble consolidé, part du Groupe, ressort positif de 43 ME, contre -102 ME un an plus tôt.

Les priorités de Casino en France pour le semestre sont la croissance de l'activité portée par le e-commerce alimentaire et Cdiscount, l'expansion sur les formats porteurs et la dynamique commerciale des enseignes, ainsi que la poursuite de l'accroissement de la rentabilité via la montée en puissance des plans d'économies en cours et la croissance des nouvelles activités (énergie et data), la génération de cash avec la poursuite des efforts de baisse de stocks et la maîtrise des capex, la réduction de la dette brute avec l'allocation de l'ensemble des produits du plan de cession au désendettement, et la poursuite du plan de cession de 4,5 MdsE d'actifs non stratégiques.