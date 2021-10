Rallye : report de 2 ans des échéances des plans de sauvegarde

(Boursier.com) — Un peu d'air pour Casino, sa maison-mère Rallye et les autres holdings de la galaxie Jean-Charles Naouri (Foncière Euris, Finatis et Euris). Le Tribunal de commerce de Paris a, sur requête des commissaires à l'exécution des plans et dans le cadre des mesures gouvernementales exceptionnelles mises en place dans le contexte de la Covid-19, décidé le 26 octobre de reporter de 2 ans les échéances des plans de sauvegarde des Sociétés et, corrélativement, d'étendre la durée de ces derniers. Les autres dispositions des plans de sauvegarde restent inchangées.

L'exécution des plans de sauvegarde arrêtés le 28 février 2020 (soit avant le début de la pandémie de Covid-19) dépend principalement des capacités distributives de Casino et donc de son rythme de désendettement. Or, dans le contexte pandémique actuel, le Groupe Casino a annoncé en mars 2020 avoir suspendu ses objectifs chiffrés sur 2020-2021, notamment l'achèvement d'ici le 1er trimestre 2021 de son plan de cession d'actifs non stratégiques de 4,5 milliards d'euros. A fin juillet 2021, le montant total des cessions réalisées ou sécurisées par Casino s'établissait ainsi à 3,1 milliards d'euros. La cible totale de 4,5 milliards d'euros, réaffirmée par Casino lors des publications des résultats annuels 2020 et semestriels 2021, n'est plus accompagnée d'un calendrier précis de réalisation.

Dans la mesure où l'exécution des plans de sauvegarde des Sociétés dépend principalement de la capacité de Casino à distribuer des dividendes, les commissaires à l'exécution des plans ont donc considéré que les effets de la Covid-19 sur le plan de cession de Casino créaient une forte incertitude quant au respect par les Sociétés du calendrier de paiement des échéances de leurs plans de sauvegarde. Ils ont donc sollicité du Tribunal de commerce de Paris un report de 2 ans des échéances des plans de sauvegarde arrêtés le 28 février 2020 et l'extension corrélative de la durée desdits plans.

Le Tribunal de commerce de Paris a répondu favorablement à cette requête en décidant le 26 octobre de reporter de 2 ans les échéances des plans de sauvegarde susvisés et, corrélativement, d'étendre la durée de ces derniers.

L'ensemble des autres dispositions des plans de sauvegarde restent inchangées (communiqués de presse des Sociétés en date des 9 décembre 2019 et 2 mars 2020) et en particulier les principes suivants applicables à l'ensemble des plans de sauvegarde des Sociétés : les plans de sauvegarde des Sociétés sont interdépendants et se fondent sur la chaîne de détention économique. Ils prévoient la capacité des Sociétés à verser des dividendes pendant la durée des plans ; les plans de sauvegarde prévoient l'apurement complet du passif des Sociétés ; et les plans de sauvegarde prévoient, dès lors que les créanciers titulaires de nantissements de compte-titres sont remboursés, la mainlevée desdits nantissements et le libre usage par les Sociétés des fruits et produits afférents aux titres initialement nantis.

A la suite de la décision du Tribunal de commerce de Paris, la durée des plans de sauvegarde des Sociétés s'établira à 12 ans au lieu de 10 ans.

A la suite de cette décision du Tribunal de commerce de Paris, Rallye et Fimalac ont décidé, conformément à la faculté prévue entre les parties, de proroger d'un an la maturité initiale de 4 ans du financement obligataire d'un montant de 210 millions d'euros consenti le 17 juillet 2020 par Fimalac à Rallye en vue du remboursement des opérations de dérivés précédemment conclues par Rallye et ses filiales. S'agissant des 9,5 millions d'actions Casino placées en fiducie-sûreté au bénéfice de Fimalac en garantie du financement obligataire susvisé, Rallye et Fimalac sont convenus, afin de contribuer au financement des besoins généraux de Rallye, que les dividendes potentiels versés par Casino au titre de ces actions seront reversés à Rallye dans la limite d'un montant total cumulé de 2 euros par action Casino jusqu'à la maturité dudit financement. Les autres termes du financement obligataire Fimalac demeurent inchangés.