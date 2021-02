Rallye rachète finalement 195,4 ME de sa dette

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de son offre de rachat, et sous réserve de la levée des conditions suspensives, Rallye achètera un montant total de dette non sécurisée d'environ 195,4 millions d'euros moyennant un prix de rachat total d'environ 39,1 ME, soit une réduction du montant total de sa dette non sécurisée d'environ 156,3 ME.

Il est en outre rappelé que la réalisation de l'Offre de Rachat est notamment soumise à l'approbation par le Tribunal de commerce de Paris de la modification du plan de sauvegarde de Rallye afin d'autoriser la réalisation effective de l'offre de rachat et la mise en place du financement de l'offre de rachat, et la mise à disposition des fonds dans le cadre de ce nouveau financement.

Rallye déposera dans les prochains jours auprès du Tribunal de commerce de Paris une requête aux fins de modifier le plan de sauvegarde de Rallye.

A titre indicatif, il est anticipé que le règlement-livraison de l'offre de rachat intervienne début avril 2021.