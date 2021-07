Rallye : le résultat net normalisé des activités poursuivies pdg est de -117 ME fin juin

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Rallye s'élève à 14,5 MdsE et le résultat opérationnel courant (ROC) à 438 ME au 30 juin 2021. La dette financière nette du périmètre holding de Rallye, avant retraitement IFRS, s'établit à 3.092 ME au 30 juin 2021, contre 3.173 ME au 31 décembre 2020. Après prise en compte des retraitements IFRS2, la dette financière nette du périmètre holding de Rallye s'établit à 2.796 ME.

Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du Groupe Rallye ressort à -117 ME à fin juin 2021.