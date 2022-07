Rallye : le résultat net normalisé affiche une perte de 132 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Rallye s'élève à 15,9 MdsE et le résultat opérationnel courant (ROC) à 375 ME au 30 juin 2022 (434 ME un an plus tôt).

Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du Groupe Rallye s'établit à -132 ME à fin juin 2022 (-116 ME au 1er semestre 2021).

La dette financière brute du périmètre holding de Rallye s'élève à 3,029 MdsE au 30 juin, en baisse de -149 ME sur le semestre.

La dette financière nette du périmètre holding de Rallye, avant retraitement IFRS, s'établit à 3,004 MdsE au 30 juin (3,161 MdsE au 31 décembre 2021).

Après prise en compte des retraitements IFRS pour -271 ME, la dette financière nette du périmètre holding de Rallye s'élève à 2,733 MdsE au 30 juin 2022.

Il est précisé que l'exécution des plans de sauvegarde de Rallye et de ses sociétés mères dépend essentiellement de la capacité distributive de Casino ainsi que de différentes options de refinancement. La capacité distributive de Casino autorise la distribution de dividendes dès lors que le ratio de dette financière brute/ Ebitda après loyers (France Retail + E-commerce) est inférieur à 3,5x. Au 30 juin 2022, le ratio de dette financière brute/ Ebitda après loyers s'établit à 7,12x (6,47x au 31 décembre 2021 et 5,50x au 30 juin 2021).