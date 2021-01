Rallye : lancement d'une offre globale sur la dette non sécurisée dans le cadre d'une procédure d'enchères inversées

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Tribunal de commerce de Paris a arrêté le 28 février 2020 le plan de sauvegarde de la société Rallye qui prévoit un étalement du remboursement de son passif entre 2023 et 2030. Rallye lance ce jour une offre globale de rachat sur sa dette non sécurisée (notamment les obligations et les billets de trésorerie) dans le cadre d'une procédure d'enchères inversées.

L'Offre de Rachat a pour objectif (i) d'offrir aux porteurs de créances non sécurisées l'opportunité de se faire racheter tout ou partie de leurs créances à un prix déterminé dans le cadre d'une procédure d'enchères inversées et (ii) d'améliorer le profil d'endettement de Rallye, dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 28 février 2020.

L'Offre de Rachat, d'un montant maximum de 75 millions d'euros, est ouverte à compter de ce jour et expirera le 5 février 2021, à 17 heures (heure de Paris). Rallye tiendra informé le marché des résultats de l'Offre de Rachat, des suites qui y seront données ainsi que de l'impact sur le profil de remboursement du passif de Rallye.

La réalisation de l'Offre de Rachat est notamment soumise à (i) l'approbation par le Tribunal de commerce de Paris de la modification du plan de sauvegarde de Rallye afin d'autoriser la réalisation effective de l'Offre de Rachat et la mise en place du nouveau financement décrit ci-dessous (y compris les sûretés y afférentes) et (ii) la mise à disposition des fonds dans le cadre de ce nouveau financement. Rallye sollicitera cette approbation immédiatement après avoir annoncé les résultats de l'Offre de Rachat et sous réserve de ces derniers.