Rallye lance une offre globale de rachat à un prix fixe sur sa dette non sécurisée

(Boursier.com) — Rallye lance ce jour une offre globale de rachat à un prix fixe sur sa dette non sécurisée. L'Offre de Rachat a pour objectif (i) d'offrir aux porteurs de créances non sécurisées l'opportunité de se faire racheter tout ou partie de leurs créances à un prix fixe et (ii) d'améliorer le profil d'endettement de Rallye, dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 28 février 2020, tel qu'amendé.

Le 26 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Paris a décidé de reporter les échéances du plan de sauvegarde de Rallye approuvé le 28 février 2020 de deux années additionnelles et, corrélativement, de reporter les échéances de remboursement prévues par le plan de sauvegarde prévoyant désormais un étalement du remboursement de son passif entre 2023 et 2032.

Rallye propose d'acquérir des créances de dette non sécurisée pour un montant égal à 15% du montant desdites créances diminué des remboursements déjà effectués au titre du plan de sauvegarde, à chaque créancier de dette non sécurisée au titre de chaque instrument de dette non sécurisée qu'il est disposé à offrir.

Il est rappelé que le 22 janvier 2021, Rallye a lancé une offre publique d'achat globale sur sa dette non sécurisée dans le cadre d'une procédure d'enchères inversées. Le 18 mai 2021, Rallye a acquis un montant total de Dette Non Sécurisée d'environ 195,4 millions d'euros, pour un prix d'achat total d'environ 39,1 millions d'euros, réduisant ainsi le montant total de sa dette d'environ 156,3 millions d'euros.