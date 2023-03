Rallye : la dette est 8 fois plus élevée que les actifs...

(Boursier.com) — A fin 2022, l'endettement net de Rallye représentait 2.815 ME... En plus d'une participation de 52,3% dans Casino, Rallye détient un portefeuille d'investissements diversifiés. Représentant seulement 26 ME, la valeur de ce portefeuille apparaît toutefois dérisoire face à l'ampleur de la dette.

La seule véritable source de revenus de Rallye provient des dividendes versés par Casino... Or, le Conseil d'administration du distributeur proposera à la prochaine Assemblée générale de ne pas verser de dividende en 2023.

En février 2025, Rallye doit refinancer 2.067 ME. Même s'il n'y a pas véritablement urgence, on comprend que Rallye cherche à se rapprocher de ses créanciers afin d'examiner les possibilités et les modalités éventuelles d'aménagement de son plan de sauvegarde.

Avec la chute de l'action Casino, la valeur du bloc détenu par Rallye n'est plus que de 325 ME. En additionnant les autres investissements, les actifs de la société ne couvrent que 12% de son endettement net... Autrement dit, la dette est 8 fois plus élevée que les actifs...