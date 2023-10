Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris : ouverture de procédures de mandat ad hoc

(Boursier.com) — Rallye , Foncière Euris, Finatis et Euris ont sollicité et obtenu, ce 25 octobre, du président du Tribunal de Commerce de Paris l'ouverture de procédures de mandat ad hoc à leur bénéfice sous l'égide de la SELAFA MJA (Me Valérie Leloup-Thomas) et de la SELARL Fides (Me Bernard Corre), pour une durée de 6 mois.

Cette procédure est à l'effet :

- pour Rallye d'apporter son soutien à sa filiale Casino et de tirer, le moment venu, les conséquences de la réalisation effective de la restructuration financière en cours de Casino, notamment sur son plan de sauvegarde ; et

- pour Foncière Euris, Finatis et Euris de tirer, le moment venu, les conséquences de la réalisation effective de la restructuration financière en cours de Casino notamment sur leurs plans de sauvegarde.