Rallye : comptes publiés

(Boursier.com) — Les comptes consolidés et annuels 2021 de Rallye ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 17 mars 2022. Ils ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation compte-tenu des prévisions, établies pour les douze prochains mois pour Rallye, qui font apparaître une situation de trésorerie compatible avec les engagements prévisionnels pris dans le cadre de la procédure de sauvegarde1 et les frais de fonctionnement en prenant en compte la trésorerie disponible de Rallye (15,5 ME au 31 décembre 2021) et 15 ME de financements disponibles et non tirés souscrits auprès de Fimalac.

Le chiffre d'affaires consolidé de Rallye s'élève à 30,6 MdsE et le résultat opérationnel courant (ROC) à 1.180 ME au 31 décembre 2021. Le résultat net normalisé des activités poursuivies part du Groupe Rallye s'établit à -105 ME au 31 décembre 2021.

Périmètre holding

Offre globale de rachat réalisée par Rallye sur sa dette non sécurisée.

Le 4 mai 2021, le Tribunal de commerce de Paris a approuvé la modification du plan de sauvegarde de Rallye, autorisant la réalisation effective de l'offre globale de rachat de sa dette non sécurisée lancée le 22 janvier 2021 et la mise en place du financement de celle-ci. Rallye a ainsi racheté un montant total de dette non sécurisée de 195,4 ME, moyennant un prix de rachat total de 39,1 ME, soit une réduction du montant de dette de 156,3 ME. Le règlement-livraison de l'Offre de Rachat est intervenu le 18 mai 2021.

Report de deux ans des échéances des plans de sauvegarde de Rallye et de ses sociétés-mères

Le Tribunal de commerce de Paris a décidé le 26 octobre 2021 de reporter de deux ans les échéances des plans de sauvegarde et, corrélativement, d'étendre la durée de ces derniers. Cette décision du tribunal fait l'objet de procédures de tierce opposition.

Plan de sauvegarde de Rallye

Suite au report de deux ans des échéances des plans de sauvegarde de Rallye et de ses sociétés mères, la prochaine échéance significative du plan de Rallye sera en février 2025. Pour mémoire, le plan de sauvegarde de Rallye dépend principalement de la capacité distributive de Casino qui est encadrée par sa documentation financière qui autorise la distribution de dividendes1 dès lors que le ratio dette financière brute / EBITDA après loyers (France Retail + E-commerce) est inférieur à 3,5x. Au 31 décembre 2021, le ratio dette financière brute /EBITDA après loyers (France Retail + E-commerce) s'établit à 6,47x. Par ailleurs, Casino a communiqué qu'afin de prioriser le désendettement, le Conseil d'administration de Casino proposera à l'Assemblée générale 2022 de ne pas verser de dividende en 2022 au titre de l'exercice 2021.

La mise en oeuvre de cette norme, au regard des spécificités de la procédure de sauvegarde, avait entrainé un retraitement des passifs financiers de 334 MEUR au 31 décembre 2020, depuis porté à 343 ME au 31 décembre 2021 suite d'une part, à l'opération de rachat de dette, et d'autre part, au report de deux des échéances du plan de sauvegarde. Ce montant, comptabilisé en réduction de la dette financière consolidée, est amorti de façon actuarielle (à travers le taux d'intérêt effectif de la dette) et reconstitué progressivement via une majoration du coût d'endettement financier net selon les modalités de remboursement tel que défini dans le plan de sauvegarde.

Le traitement comptable de l'opération avec la réduction du passif financier et son corollaire en majoration future de la charge d'intérêts est la traduction de la norme IFRS 9 et ne modifie pas les dispositions du plan de sauvegarde et le montant du passif financier à rembourser conformément au plan d'apurement.

La dette financière brute du périmètre holding de Rallye s'élève à 3.178 ME au 31 décembre 2021, en baisse de 30 ME, en raison principalement :

- De frais financiers (hors IFRS) de 123 ME enregistrés sur l'exercice 2021 qui seront payés conformément aux termes du plan de sauvegarde de Rallye arrêté par les jugements du 28 février 2020 et du 26 octobre 2021 du Tribunal de Commerce de Paris et leur documentation contractuelle.

- De l'offre de rachat de la dette non sécurisée de Rallye pour un montant de 195 ME moyennant un prix de rachat total de 39 ME, soit une réduction du montant total de sa dette de 156 ME.

La dette financière nette du périmètre holding de Rallye, avant retraitements IFRS, s'élève à 3.161 ME au 31 décembre 2021, contre 3.173 ME au 31 décembre 2020.

Après prise en compte de la variation des retraitements IFRS (-52 ME en 2021 et -333 ME en 2020), la dette financière nette du périmètre holding de Rallye s'élève à 2.818 ME au 31 décembre 2021.

La cession de Groupe Go Sport à Hermione People & Brand, filiale de Financière Immobilière Bordelaise est intervenue le 10 décembre 2021.

Le résultat net 2021 de la société Rallye s'établit à - 334 ME (contre -99 ME en 2020). Il intègre notamment un produit financier non récurrent de +156 ME lié au rachat de dette non sécurisée et une provision pour dépréciation sur titres Casino d'un montant de -315 ME afin de ramener la valeur historique des titres de participation à la valeur d'utilité calculée au 31 décembre 2021, représentant une valeur d'utilité par action de 74,49 euros. Le total des capitaux propres de la société Rallye s'établit ainsi à 1.095 ME au 31 décembre 2021 (contre 1.429 ME au 31 décembre 2020).

Activité de Casino

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie qui a affecté les géographies et formats du Groupe de manière différenciée selon les périodes.

Sur un an :

Le chiffre d'affaires Groupe s'inscrit à 30,5 MdsE à -0,8%1, incluant une évolution de -5,4% en France Retail liée à l'effet de la crise sanitaire sur la région parisienne et les zones touristiques, un chiffre stable sur Cdiscount, et une hausse de +2,7% au Latam.

L'EBITDA s'établit à 2.527 ME incluant 1.281 ME sur les enseignes de distribution en France (-1,7% vs 2020), 106 ME pour Cdiscount (-18% par rapport à une année 2020 exceptionnelle), et 1.035 ME au Latam hors crédits fiscaux (+9% à change constant).

Sur deux ans, par rapport à la période pré-covid, le Groupe enregistre les effets positifs de l'ensemble de ses plans de transformation :

En France, sur les enseignes de distribution, la marge d'EBITDA progresse de +83 bps grâce aux plans d'efficience (EBITDA stable malgré la baisse du chiffre d'affaires liée à la crise sanitaire)

Sur Cdiscount, profonde transformation du modèle vers un mix relutif sur la marge (marketplace, marketing digital et B2B) avec un EBITDA en amélioration de +54%

Au Latam, progression du chiffre d'affaires de +15% et de l'EBITDA de +29%

Le Groupe est désormais bien positionné sur toutes ses géographies :

- En France, repositionnement sur les formats adaptés aux nouvelles tendances de consommation (premium, proximité et e-commerce)

- En Amérique latine, après deux opérations structurantes (spin-off d'Assaí, cession de 70 hypermarchés de GPA à Assaí), le Groupe dispose d'actifs prêts à accélérer sur leurs marchés

La dette nette du Groupe s'établit à 5,9 MdsE (contre 4,6 MdsE en 2020 et 5,7 MdsE en 2019).

En France, l'exécution du plan de cession a ralenti du fait de la pandémie. 400 ME de cessions ont été sécurisées depuis janvier 2021 dont l'essentiel sera encaissé en 2022. Dans ce contexte, en lien avec les éléments transitoires notamment liés au repositionnement opéré en France, la dette nette France Retail5 évolue de 3,7 MdsE en 2020 à 4,4 MdsE en 2021.

Le Groupe vise désormais l'achèvement de son plan de cession de 4,5 MdsE (dont 1,3 MdE restant à réaliser) d'ici fin 2023.

Perspectives

En 2021, le groupe Casino a finalisé son repositionnement sur les formats durablement porteurs, avec un niveau de rentabilité très satisfaisant

En 2022, dans un contexte de normalisation de la situation sanitaire, le Groupe affirme sa confiance à retrouver une dynamique de croissance en capitalisant sur ses actifs différenciants et ses services innovants :

- Les formats de proximité (Monop', Franprix, Naturalia, Spar, Vival...) avec une cible de plus de 800 ouvertures, principalement en franchise

- La confirmation du leadership sur l'e-commerce, notamment en livraison à domicile en s'appuyant sur les partenaires Ocado, Amazon et Gorillas et sur le réseau de magasins

Maintien d'un niveau de rentabilité élevé et amélioration de la génération de cash-flow

Poursuite du plan de cession de 4,5 MdsE en France. Au vu des différentes options disponibles, le groupe Casino affirme sa confiance dans la réalisation complète de ce plan d'ici fin 2023

Le Conseil d'administration de Rallye proposera à l'Assemblée générale 2022 de ne pas verser de dividende en 2022 au titre de l'exercice 2021.