Rallye bondit après les dernières annonces de Casino

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SRD, Rallye bondit de plus de 8% à 7,4 euros, profitant des dernières annonces de Casino. Le distributeur a lancé une nouvelle opération de refinancement lui permettant d'allonger la maturité de sa dette et d'en abaisser le coût. L'opération comprend la mise en place d'un nouveau prêt à terme de maturité août 2025 d'un montant de 800 millions d'euros ainsi que le lancement potentiel d'un nouvel instrument de dette non-sécurisée de maturité avril 2027 de 425 ME. Les fonds levés serviront à rembourser intégralement le prêt de maturité 2024 de 1,225 MdE.