Rallye : arrêté des plans de sauvegarde de Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par jugements du 28 février 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté les engagements d'amortissement figurant dans les propositions d'apurement du passif tels que décrits dans le communiqué de presse des sociétés Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris en date du 9 décembre 2019. En conséquence, et compte tenu des mécanismes de nantissement de comptes titres, les profils d'amortissement de l'endettement financier résultant de ces engagements seront les suivants ces profils d'amortissement prennent pour hypothèses :

- le maintien de la chaîne de contrôle de Casino sur la période 2020-2030 sécurisant ainsi pour les sociétés concernées les flux de dividendes ; et

- le refinancement de l'échéance 2030 de Rallye.

Les sociétés disposent de trois types de ressources pour faire face à leurs passifs :

- les dividendes de Casino ;

- la cession de leurs actifs non stratégiques ; et

- différentes options de refinancement. En particulier, l'acceptation de la constitution d'un nantissement de compte titres de second rang portant sur les actions Casino pourrait permettre la mise en place d'un financement en vue du remboursement anticipé et/ou du rachat qui serait proposé dans le cadre d'une modification du plan de sauvegarde dans les mêmes termes à l'ensemble des créanciers titulaires de créances admises au passif de Rallye et ne bénéficiant pas de nantissements de comptes titres portant sur des actions Casino. Ces nantissements de second rang pourront porter sur un nombre maximum d'environ 44 millions d'actions Casino.