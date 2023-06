Rallye annonce un changement de direction générale

(Boursier.com) — Rallye annonce qu'Alexis Ravalais est appelé à apporter son expérience dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de Casino en qualité de conseiller du président-directeur général de Casino. Le conseil d'administration réuni ce jour, sous la présidence de Jean-Charles Naouri, a par conséquent nommé à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, Franck Hattab en qualité de Directeur général de Rallye en remplacement d'Alexis Ravalais. Ces changements sont effectifs à compter de ce jour.

Alexis Ravalais quitte également ses fonctions d'administrateur de Rallye (représentant de la société Matignon Diderot - cette dernière ayant démissionné ce jour du conseil d'administration de Rallye) et de Casino (représentant de la société Matignon Diderot).

Le conseil d'administration tient à remercier Alexis Ravalais pour la qualité de son travail et son engagement au sein de Rallye.

Franck Hattab est diplômé de l'EDHEC et a débuté sa carrière en 1994 en tant qu'Analyste Crédit à la Société Générale. Il a ensuite occupé les fonctions d'Auditeur au sein du cabinet KPMG pendant trois ans avant de rejoindre la Direction financière de la société Rallye en 1999 où il exerce la fonction de Directeur administratif et financier. Le 28 février 2013, il a également été nommé Directeur général délégué de la société Rallye, puis le 3 avril 2017, Directeur général jusqu'au 29 septembre 2022. Il est Directeur général adjoint de la société Euris depuis le 30 septembre 2022 et Président-Directeur général de la société Foncière Euris depuis le 4 novembre 2022.