Rallye annonce avoir émis 210.042.400 obligations intégralement souscrites par Fimalac

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de la ligne de financement conclue avec Fimalac, Rallye annonce avoir émis ce jour 210.042.400 obligations intégralement souscrites par Fimalac, pour un montant de 210.042.400 euros.

Le produit de cette émission a été utilisé intégralement afin de rembourser ce jour l'ensemble des opérations de dérivés conclues par Rallye, HMB, et Cobivia, qui n'étaient pas soumises aux plans de sauvegarde desdites sociétés mais avaient fait l'objet d'accords spécifiques.

Les obligations souscrites par Fimalac portent intérêt capitalisés et disposent d'une maturité de 4 ans (prorogeable d'un an sous réserve d'un commun accord entre Rallye et Fimalac). Les cas d'exigibilité anticipée sont usuels pour ce type de financement, les principaux cas étant les suivants :

- survenance d'un évènement au terme duquel Monsieur Jean-Charles Naouri cesse de détenir directement ou indirectement au moins 50% des droits de vote de Casino plus une voix ; et

- résolution du plan de sauvegarde de Rallye.

En garantie de cette émission obligataire, 9.468.255 actions Casino (soit environ 8,73% du capital de Casino), précédemment nanties au profit des établissements financiers parties aux opérations de dérivés, ont été transférées par Rallye dans une fiducie-sûreté au bénéfice de Fimalac.