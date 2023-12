Rail & OV sélectionne la plateforme ALTO Investment et les services de middle-office d'Amundi Technology

(Boursier.com) — Rail & OV, le fonds de pension des chemins de fer et des transports publics au Pays-Bas, et Amundi, le leader européen de la gestion d'actifs, annoncent la signature d'un accord pour que la plateforme ALTO Investment d'Amundi devienne la Plateforme de gestion de portefeuilles (PMS) et le fournisseur de services de middle-office de Rail & OV.

Rail & OV s'appuiera ainsi sur la plateforme ALTO Investment pour gérer ses investissements directs et consolider ses actifs délégués, ce qui représente environ 23 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Rail & OV bénéficiera également de processus harmonisés et centralisés par Amundi Technology et d'améliorations technologiques continues. Grâce à son modèle intégré, Amundi fournira à Rail & OV les fonctionnalités de middle-office et lui permettra de bénéficier des services de partenaires tiers clés, tels que BNY Mellon, société spécialisée dans les activités d'Asset Servicing et avec laquelle Amundi Technology a noué un partenariat stratégique.

ALTO Investment est une plateforme modulaire SaaS Cloud conçue pour les gestionnaires et détenteurs d'actifs. Elle comprend des services intégrés de gestion de données sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d'actifs : aide à la décision d'investissement, conformité pré- et post-trade, analytics des performances et des risques, et services de middle-office.

Benjamin Lucas, Directeur Général d'Amundi Technology : "Nous sommes ravis d'accueillir Rail & OV parmi les clients d'Amundi Technology. Rail & OV bénéficiera de la combinaison d'une technologie d'avant-garde pour ses activités quotidiennes et de services de middle-office performants. Cet accord illustre notre volonté de nous développer pour servir les fonds de pension aux Pays-Bas, mais aussi plus globalement la poursuite de notre croissance en Europe."

Bart Oldenkamp, CIO de Rail & OV : "Nous sommes très heureux de faire équipe avec Amundi Technology, qui a mis au point une excellente plateforme qui nous aidera à faire progresser significativement notre gestion. Cette plateforme intégrée nous permettra d'améliorer notre modèle opérationnel et de répondre à nos besoins en matière de gestion des données, de gestion de portefeuille, de suivi de la performance et de reporting, notamment à la lumière de la prochaine réforme des retraites aux Pays-Bas."