Rafa Nadal affronte Carlos Alcaraz, un duel au sommet sur Netflix

(Boursier.com) — Netflix va diffuser le 3 mars 2024 un match de tennis entre les deux stars espagnoles de la spécialité, Rafael Nadal, qui vient d'annoncer son grand retour dans la compétition après un an d'absence, et Carlos Alcaraz, de 17 ans son cadet et actuellement numéro deux mondial derrière Novak Djokovic. L'affiche a donc de quoi faire saliver les amateurs. L'exhibition "The Netflix Slam" se tiendra à la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, dans le Mandalay Bay Resort. La dernière rencontre entre les deux fougueux espagnols remonte à mai 2022. Il s'agira du quatrième affrontement entre les deux hommes.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal), via Twitter

Nadal, au palmarès exceptionnel de 22 victoires en Grand Chelem et 14 à Roland-Garros, absent depuis janvier, vient juste de dévoiler son retour, mais 2024 pourrait être sa dernière saison. "Il y a de fortes chances que ce soit ma dernière année, sans aucun doute", avait ainsi reconnu Nadal plus tôt ce mois lors de l'annonce officielle de son retour. "Je suis prêt à y retourner, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas à quoi m'attendre, je n'en ai aucune idée", avait aussi glissé l'Espagnol.

— Bastien Fachan (@BastienFachan), via Twitter

"Rendez-vous à Las Vegas, Rafael Nadal ! J'ai hâte d'y jouer avec Rafa le 3 mars !", a tweeté Carlos Alcaraz. Avec 'The Netflix Slam', le géant américain du streaming va donc donner au public l'occasion de voir de nouveau s'opposer deux des plus grands joueurs au monde, dans un cadre unique. Le groupe promet aussi les présences d'autres joueurs dont les noms n'ont pas encore été divulgués.