Radios : France Inter creuse l'écart en tête, Europe1 remonte un peu

(Boursier.com) — Le dernier classement Médiamétrie des audiences radio sur la période allant de septembre à octobre 2023 a encore laissé peu de place aux surprises... Dans un marché toujours globalement déprimé, France Inter tire encore son épingle du jeu en confortant sa première place avec une audience en hausse de 12,3 à 12,5% sur un an (Audience Cumulée = Ensemble des personnes ayant écouté la radio au moins une fois dans la tranche horaire ou la journée (5h-24h), en pourcentage de la population).

RTL conserve sa deuxième place mais recule nettement à 9,4% contre 9,9% il y a un an. France Info reste troisième en passant de 8,7% à 9%.

Au pied du podium, NRJ campe à 7,9%, suivi de deux autres radios "musicales", à savoir SkyRock qui grimpe de 5,8% à 6,2% et Nostalgie qui monte aussi de 5,6% à 6%. Un peu plus loin, RMC (5,8%) est stable, tandis que France Bleu recule de 5,1% à 4,5% et qu'Europe 1 remonte légèrement de 3,7% à 3,8%.