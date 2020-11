Radios : France Inter creuse encore l'écart !

(Boursier.com) — Les audiences radios de la rentrée 2020 (septembre-octobre) confirment les grandes tendances de la saison précédente, à savoir une large domination de France Inter qui creuse même encore l'écart avec une audience cumulée qui monte de 11,7 pts à 12,5 pts, de quoi conforter sa place de leader en France.

RTL reste bon deuxième, mais pointe en baisse de 11,4 à 11,1 pts en audience cumulée en l'espace d'un an. Sur la troisième marche du podium, NRJ glisse de 9,7 pts à 9,2 pts.

Plus loin, France Info se rapproche de ce trio gagnant avec un score qui grimpe sensiblement de 7,9 pts à 8,8 pts. La musicale Skyrock suit à la 5ème place avec une audience cumulée de 6,4 pts. On retrouve ensuite France Bleu (6,3 pts) et RMC qui recule encore de 6,8 à 6,1 pts d'audience. Nostalgie est à 6 pts tout rond et Europe 1 revient de 5,2 pts à 4,9 pts. A la 10ème place on retrouve enfin RTL2 avec une audience cumulée de 4,4 pts.