Qwamplify : vif repli du résultat net

(Boursier.com) — Pour l'exercice clos le 30 septembre 2022, Qwamplify délivre un chiffre d'affaires de 31,11 millions d'euros,

Dans un contexte de consolidation de l'activité en 2022 et après la forte croissance de 2021, Qwamplify a délivré des résultats meilleurs qu'anticipés grâce à une bonne maîtrise de ses charges dans un contexte inflationniste fort, notamment RH (seulement +7% sur l'exercice, incluant des recrutements).

L'EBE 2022 dépasse ainsi les 3,7 ME, en baisse de -40% par rapport à l'exercice précédent, mais atteint 19% de la Marge Brute.

Le Résultat d'Exploitation consolidé après dépréciation, baisse de -59% à 2,4 ME à la faveur d'une dépréciation de l'agence SEA dont l'activité 2022 a été affectée par la perte d'un client significatif de l'agence, et ce, malgré le gain positif de nouveaux clients.

Le Résultat exceptionnel ressort à -0,3ME, mais les intérêts minoritaires diminuent du fait du rachat des 15% de Qwamplify Performance. Ainsi, le RNPG s'établit à 1,26 ME (4,15 ME un an plus tôt). Il recule de -70%.

La trésorerie nette propre (déduction faite des dettes financières et de la trésorerie détenue pour le compte des clients dans le cadre d'opérations marketing en cours) s'établit à 0,6 ME. Son niveau s'est réduit du fait de la forte dynamique de croissance externe du Groupe:

Perspectives 2023

Pour consolider son modèle, le Groupe Qwamplify continue le déploiement de sa stratégie digitale 360o vers la cible grands comptes, avec une plus forte intégration de son offre et des expertises Conseil et Branding (Bespoke), en s'appuyant sur des profils plus seniors arrivés ces derniers mois comme :

- Jérémy Bréot, comme Directeur Général Média,

- Géraldine Banon comme Directrice Commerciale Média et,

- Adrien Alioua comme Directeur Général Adjoint Conseil en janvier.

Par ailleurs, le Groupe pourra s'appuyer sur :

- la signature de nouveaux contrats qui vont commencer au cours des 2e et 3e trimestre 2023,

- une action de remontée des prix sur l'ensemble des expertises,

- un rebond des activités Shopper et Professionnel,

- la dynamique des pôles Social, Influence, SEO, Conseil et Analytics.

Qwamplify reste néanmoins attentif au contexte de la consommation, et en particulier aux budgets retail. Il va rester encore pénalisé par les restrictions de diffusion des emails par les FAI au cours des mois à venir.

Cédric Reny, PDG et fondateur, déclare : "Je suis confiant sur notre stratégie à moyen terme même si nous faisons face à un marché tendu depuis quelques mois, en particulier dans l'emailing qui reste un levier d'acquisition digitale important pour le groupe".