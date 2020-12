Qwamplify : une marge d'exploitation à deux chiffres

(Boursier.com) — Qwamplify annonce ses Marge Brute et Chiffre d'Affaires du 4ème trimestre et de l'année 2020 pour l'exercice clos le 30 septembre 2020, non encore audités.

Pour rappel, la société Highten est consolidée à 100% depuis le 2nd semestre 2019. Les sociétés La revanche des sites et Meet your data sont consolidées depuis le 2nd semestre 2020 et la société Kamden depuis Juin 2020.

La Marge Brute annuelle retrouve une légère croissance par rapport à 2019, à +0,8%, et atteint 17,3 ME. Le Chiffre d'Affaires annuel atteint 25,6 ME, en progression de +2,8%. A périmètre comparable, la Marge Brute recule de 9,5% à 15,6 ME et le chiffre d'affaires de 7,1% à 23,1 ME.

Le Résultat d'Exploitation (REX) est attendu à un minimum de 10% du Chiffre d'Affaires.

Le Résultat Net (RN), à la faveur de la plus-value enregistrée à la suite de la vente des titres Bilendi en février 2020, est attendu en très forte progression à plus de 15% du Chiffre d'Affaires.

Enfin pour rappel, au 31 mars 2020, la société disposait d'une trésorerie de 16,4 ME, dont 9 ME lui appartenant, en hausse de près de 50% par rapport au 30 septembre 2019.