Qwamplify : un RNPG de 0,96 euro par action

(Boursier.com) — L 'EBE 2020 de Qwamplify dépasse les 3,5 millions d'euros, en baisse de -21% par rapport à l'exercice précédent.

Le REX, qui demeure élevé, atteint près de 3,1 ME, en recul de -25%, à un niveau de 18% de la marge brute. Le REX s'est significativement amélioré au cours du second semestre à 1,74 ME (+29% vs le 1er semestre).

Avec ces bons résultats opérationnels et la cession des titres Bilendi intervenue le 11 février 2020 pour 10,3 ME, le résultat net consolidé atteint 5,6 ME (+76%).

Le RNPG progresse à 5,4 ME (x2).

Le RNPG par action s'approche de l'euro à 0,96 euro/action.

Situation financière

Fort de ce résultat net historique, et d'une augmentation de capital de 1 ME en décembre 2019, les fonds propres de Qwamplify se sont fortement renforcés à 28,2 ME (+33%). Le Groupe disposait au 30 septembre 2020, d'une trésorerie de plus de 22,7 ME, en hausse de 9 ME. Malgré le Prêt Garanti par l'Etat de 4 ME obtenu en mai 2020, pour garantir sa solidité financière dans un contexte incertain, et les acquisitions auto-financées, la dette financière du Groupe n'a augmenté que de 9,3% à 9,3 ME. Ainsi, déduction faite de la trésorerie détenue pour le compte de clients dans le cadre d'opérations marketing en cours, la trésorerie nette propre est passée de -3,5 ME à +3,4 ME en hausse de 6,9 ME.

Accélération de la croissance au 1er trimestre 2021

Qwamplify publie également son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 (octobre-décembre 2020).

La croissance de la Marge Brute du 1er trimestre 2021 s'est légèrement accélérée pour atteindre 25% à 5,6 ME (+24% au trimestre précédent sur le même périmètre). La croissance organique s'est établie à 4,5% avec une Marge Brute à périmètre comparable de 4,6 ME.

L'ensemble des activités a tiré la croissance, y compris le pôle activation, du fait de la dynamique des ventes de biens durables sur lesquels le groupe est bien positionné avec notamment sa plateforme digitale d'offres de remboursement. Le Groupe profite de son positionnement innovant de multi-spécialistes dans un contexte d'accélération de la transformation digitale des annonceurs face à la crise sanitaire.

Perspectives 2021

Sous réserve des incertitudes liées à la crise sanitaire, le Groupe anticipe une forte croissance de son activité au cours de l'exercice 2021, ainsi qu'une importante progression de ses résultats opérationnels.