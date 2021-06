Qwamplify : soutenu !

(Boursier.com) — Qwamplify remonte de 3,8% ce mercredi à 7,58 euros, alors qu'au cours du 1er semestre 2021, grâce à une augmentation significative du chiffre d'affaires consolidé atteignant les 15,8 millions d'euros (+23,3% et +10,4% en organique), le groupe a affiché une marge brute de 10,7 ME (+26,3%), avec des charges opérationnelles, notamment salariales, maîtrisées. L'Excédent Brut d'exploitation (EBE) de Qwamplify a ainsi quasiment doublé, atteignant 3,1 ME (+97,9%). Le résultat d'exploitation semestriel a été multiplié par plus de 2 (+114,1%) affichant son meilleur niveau historique : 2,9 ME, soit 27% de la marge brute...

Parmi les derniers avis des analystes, Midcap Partners a remonté le curseur de 9,6 à 10,8 euros, en restant à l'achat' sur le dossier. Le résultat net part du groupe est ressorti à 2 ME (-23%). Cette évolution s'explique par l'enregistrement au cours du 1er semestre de l'année précédente d'une plus-value de cession exceptionnelle de 4,9 ME liée à la vente des titres Bilendi pour 10,4 ME, intervenue le 11 février 2020. Retraité de cet élément, le résultat net semestriel est également en très forte progression, à 2,15 ME.

La trésorerie nette propre a progressé encore, à 3,7 ME (+0,3 ME par rapport à fin septembre 2020). La trésorerie totale reste à un niveau élevé et stable de 19,7 ME, accompagnée par la poursuite de la baisse de la dette bancaire passée de 9,3 ME à 8 ME. Post clôture semestrielle, le PGE de 4 MEEUR a été remboursé intégralement en mai, ramenant ainsi la dette bancaire pro forma à 4 ME au 31 mars 2021.

Au cours du semestre écoulé, les équipes des sociétés récemment acquises ont poursuivi leur intégration au sein du Groupe, permettant l'accélération des synergies de revenus. Dans un contexte d'accélération du digital accentué par la crise sanitaire, l'ensemble des sociétés du Groupe (en dehors des pays Nordiques) a connu une activité commerciale intense, les clients témoignant d'un besoin toujours plus important de visibilité on et off - line auprès de leurs consommateurs.

Le groupe, confiant dans sa croissance, prévoit d'accélérer le nombre de ses recrutements à environ 45 au cours de l'exercice, dans des profils commerciaux, 'account managers', développeurs, stagiaires et contrats d'apprentissage.

Compte tenu de la dynamique de croissance actuelle et d'une maîtrise de ses coûts, le Groupe anticipe une hausse du taux de marge opérationnelle et s'attend à un résultat d'exploitation en forte hausse au titre de l'année 2021.