Qwamplify : repli de la marge brute ; départ du DG

(Boursier.com) — Au 3e trimestre de l'exercice 2020 (avril-juin), Qwamplify réalise une marge brute consolidée non auditée à 4 millions d'euros, en baisse de -12,1%, intégrant les sociétés La revanche des sites et Meet your data sur 3 mois et Kamden Media sur juin. A périmètre comparable (PC), la marge brute atteint 3,4 ME en baisse de -25,7%. Le chiffre d'affaires résiste mieux avec une baisse de seulement -6,5%.

Qwamplify a enregistré un recul de son activité au 3e trimestre provoqué par les mesures de confinement. L'ensemble des activités a été affecté par la crise du Covid-19 : la fermeture des points de vente physiques en France, notamment des petites et grandes surfaces spécialisées, ainsi que la mise à l'arrêt total du secteur tourisme ont fait chuter les participations aux promotions et les budgets médias des campagnes digitales. De plus, cette baisse a été amplifiée par l'annulation d'évènements tels que l'Euro de football entraînant l'annulation de campagnes marketing.

Malgré tout, le Groupe a continué sa stratégie d'accélération digitale et les 3 dernières acquisitions sont venues renforcer l'activité pour 0,6 ME de MB au 3è trimestre. Les pays nordiques sont restés également sur une bonne dynamique de croissance. Ceci permet de limiter le recul de la marge brute à 12,1% sur le trimestre.

La marge brute 9 mois (octobre - juin) 2020 atteint 12,6 ME, en baisse de -4,9%. Le chiffre d'affaires est quasiment stable à 19,1 ME. A périmètre comparable, la baisse de marge brute est de -13,8%.

Cédric Reny aux commandes

Les signaux sont contradictoires avec des campagnes qui repartent voire s'accélèrent et certaines encore à l'arrêt ou en attente. Le redémarrage semble donc long et progressif. Cependant, Qwamplify pourra compter sur la dynamique des nouvelles sociétés acquises, et devrait rester rentable au second semestre.

Dans ce contexte, Julien Braun, Directeur général, quitte le Groupe. Le Direction générale sera assurée par le Président du Conseil d'Administration et fondateur, Cédric Reny, avec pour objectif d'accélérer les synergies commerciales et marketing au sein du Groupe tout en réduisant les coûts pour s'adapter à l'environnement actuel.