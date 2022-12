Qwamplify : recul de la marge brute annuelle

(Boursier.com) — Au 4e trimestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Qwamplify progresse de 6,8% et atteint 7,3 millions d'euros. La marge brute baisse de 11,8% à 4,2 ME.

Le chiffre d'affaires annuel a connu une très légère progression de 0,4% à 31,1 ME (-0,3% à PC) alors que la marge brute annuelle atteint 20 ME, en baisse de- 4,5% (-5,2% à 19,9 ME à périmètre comparable). Cette baisse de la marge brute annuelle s'explique essentiellement par la décroissance des activités historiques (Shopper) en France (qui avaient connu un fort rebond en 2021) et dans les pays Nordiques, ainsi qu'un mix de services vendus défavorable.

Perspectives

Le groupe confirme son objectif de résultat d'exploitation au second semestre 2022 à minimum 10% du chiffre d'affaires (et minimum 15% de la marge brute), et ce, malgré la hausse des coûts externes et des salaires.

Pour l'exercice 2023, le groupe anticipe toujours une pression sur ses activités digitales au cours du 1er semestre, avec une bonne tenue des activités shopper mais reste confiant sur sa capacité à retrouver de la croissance au second semestre 2023.