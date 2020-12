Qwamplify : publication saluée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Qwamplify bondit de 6,8% à 6,25 euros en matinée, dopé par un net rebond de la croissance au quatrième trimestre de son exercice financier. Sur l'ensemble de l'année, le groupe européen spécialiste du marketing et du digital a enregistré un chiffre d'affaires de 25,6 ME, en progression de +2,8% alors que la marge brute a renouée avec la croissance (+0,8% à 17,3 ME). Le résultat d'exploitation annuel est attendu à un minimum de 10% du CA.

Midcap Partnerx explique que la bonne santé financière du groupe a permis aux dirigeants de poursuivre les investissements en période de crise sanitaire (organique et externe), ce qui est illustré par un rebond de l'activité dès le 4e trimestre et devrait permettre une accélération de la croissance en 2021. De plus, grâce aux réorganisations opérées notamment en 2019, au rebond de l'activité, et à l'effet relutif attendu des acquisitions, les marges devraient se redresser dès 2021. La confirmation d'une accélération de la croissance pour 2021, en parallèle du redressement des marges, devraient permettre au groupe de soutenir une croissance forte de ses résultats dans les années à venir. Et l'action devrait ainsi poursuivre sa progression. De quoi rester à l''achat' avec une cible relevée de 7,7 à 8,8 euros.