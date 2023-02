Qwamplify : plonge après les comptes

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Qwamplify décroche de 10,6% à 3,8 euros au lendemain de la présentation de résultats annuels dégradés mais meilleurs qu'anticipés par la société grâce à une bonne maîtrise de ses charges dans un contexte inflationniste fort, notamment RH (seulement +7% sur l'exercice, incluant des recrutements). Sur l'exercice clos le 30 septembre 2022, la firme a ainsi vu son RNPG plonger de 70% à 1,26 ME pour un chiffre d'affaires de 31,11 ME (+0,4%). L'EBE dépasse les 3,7 ME, en baisse de -40% par rapport à l'exercice précédent, et atteint 19% de la Marge Brute.

La trésorerie nette propre (déduction faite des dettes financières et de la trésorerie détenue pour le compte des clients dans le cadre d'opérations marketing en cours) s'établit à 0,6 ME. Son niveau s'est réduit du fait de la forte dynamique de croissance externe du Groupe.

Le groupe a également indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires en retrait de 3,4% à 7,7 ME sur le premier trimestre de son exercice 2023 (7,2 ME à périmètre comparable soit -9,5%). La Marge Brute baisse de 7,9% à 4,9 ME (4,6 ME à périmètre comparable, en baisse de 15,2%). Le groupe a été plus affecté qu'anticipé par la baisse des budgets médias dans le retail, et fait face depuis quelques mois à une forte restriction de diffusion de ses campagnes d'emails par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI), et ce, malgré une demande en hausse non pourvue et non compensée par la forte croissance des leviers Social et Analytics. Le pôle Activation ("Shopper" et "Professionnel" en France et dans les pays Nordiques) a connu un léger rebond au cours du 1er trimestre grâce à une bonne dynamique commerciale avec le gain de nouveaux clients.

Pour l'ensemble de 2023, Qwamplify reste attentif au contexte de la consommation, et en particulier aux budgets retail. Il va rester encore pénalisé par les restrictions de diffusion des emails par les FAI au cours des mois à venir.

Euroland Corporate ajuste son objectif de 8,5 à 8 euros et reste à l''achat'. Si 2022 est une année de transition pour le groupe, la chute prolongée du titre n'en est pas pour autant justifiée, selon le broker. La valeur se traite 4,0x EV/EBIT NTM, soit le point le plus bas dans les 5 dernières années de valorisation du groupe, une décote de 50% par rapport aux comparables du secteur, qui devraient générer en moyenne 9,0% de marge opérationnelle sur 2023 contre 11,6% pour Qwamplify et une décote d'environ 45% par rapport à l'historique sur 5 ans de la société.