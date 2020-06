Qwamplify : petite hausse après les comptes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans des volumes très limités, Qwamplify grimpe de 2,7% à 5,6 euros au lendemain de la présentation de ses comptes intermédiaires. Le résultat opérationnel a chuté de 36,2% à 1,35 ME pour un chiffre d'affaires en hausse de +2,5%, à la faveur de l'intégration d'Highten, à 12,8 millions d'euros. Les résultats de l'exercice seront marqués par la baisse d'activité attendue à deux chiffres avec la crise du Covid 19 depuis le mois de mars 2020. Ce contexte devrait perdurer au cours du second semestre. Cependant, les mesures d'économies et de chômage partiel vont atténuer son impact. Le groupe estime ainsi pouvoir rester rentable au second semestre.

Avec une situation de trésorerie nette de 3,8 ME à fin mars et l'obtention d'un PGE de 4 ME, la firme a largement les moyens de passer la crise et de continuer à investir dans de nouveaux moteurs de croissance, affirme Midcap Partners. Le broker reste ainsi à l''achat' sur le dossier avec une cible ajustée de 7,5 à 7,7 euros.