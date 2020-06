Qwamplify : nette amélioration de la trésorerie sur le semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020 (octobre 2019 - mars 2020), le chiffre d'affaires de Qwamplify a progressé de +2,5% à la faveur de l'intégration d'Highten pour atteindre 12,8 millions d'euros (12,48 ME au 1er semestre 2019). La marge brute est restée relativement stable à 8,5 ME (-1,2%) dans un contexte particulier où l'impact de la crise du Covid 19 a été ressenti dès le mois de février dans les secteurs du tourisme et de la distribution. Qwamplify enregistre aussi une baisse plus forte qu'attendu des campagnes activation en France, en partie compensée par la hausse de 25% des activités dans les Pays Nordiques. Les activités digitales ont été moins dynamiques (baisse de la durée des soldes notamment) sur un historique particulièrement fort de croissance en 2019 (+31%).

Au cours du 1er semestre et au regard de l'activité, le résultat d'exploitation baisse de -36,2% à 1,35 ME (2,11 ME au 1er semestre 2019), mais reste à un niveau élevé de 15,9% de la marge brute.

Le résultat net part du groupe progresse fortement de +48,6% à 2,62 ME (1,76 ME au 1er semestre 2019).

Situation financière

Le groupe a très fortement amélioré sa situation financière nette qui repasse positive à +3,8 ME au 31 mars, alors qu'elle était négative de -3,5 ME au 30 septembre 2019. Les capitaux propres ont été renforcés de 16%, passant de 21,2 ME à 24,6 ME. La trésorerie est remontée à 16,4 ME (+36%), et la trésorerie propre (hors appel de fonds des campagnes de cashbacks) a été pratiquement multipliée par 2, passant de 5 ME à 9,7 ME.

Par ailleurs, depuis la clôture du semestre, la société a bénéficié d'un PGE (Prêt Garanti de l'Etat) d'un montant de 4 ME.

Perspectives

Les résultats de l'exercice seront marqués par la baisse d'activité attendue à deux chiffres avec la crise du Covid 19 depuis le mois de mars 2020. Ce contexte devrait perdurer au cours du second semestre. Cependant, les mesures d'économies et de chômage partiel vont atténuer son impact.

Qwamplify pourra cependant compter sur sa forte dynamique de croissance externe avec l'acquisition, réalisée sur fonds propres, de 3 nouvelles agences digitales en croissance au cours des deux derniers mois. Le groupe estime pouvoir rester rentable au second semestre.