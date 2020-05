Qwamplify : les résultats annuels devraient rester positifs

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2020 et à la suite de la consolidation de Highten depuis le 2ème semestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Qwamplify progresse de 3,2% et atteint 12,8 ME.

A périmètre comparable, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 7,4% à 11,6 ME.

La marge brute est relativement stable avec une légère baisse de 0,5% à 8,5 ME. A périmètre comparable, la marge brute recule de 8,6% à 7,9 MEUR.

La baisse d'activité devrait également être significative au cours du 3ème trimestre et pourrait se poursuivre sur la fin de l'exercice.

Sur l'ensemble de l'exercice, les résultats opérationnels devraient reculer mais rester positifs.

La société rappelle qu'une plus-value comptable sera enregistrée suite à la cession des titres Bilendi, pour 10,3 ME, intervenue le 11 février 2020.