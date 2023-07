Qwamplify : le contexte inflationniste plombe la tendance

(Boursier.com) — Au cours du 3ème trimestre 2023, comme anticipé, le chiffre d'affaires consolidé de Qwamplify a baissé de -4,5% à 8,5 ME (-8,9% à périmètre comparable), significativement impacté par la baisse des ventes en emailing et coregistration et le contexte de baisse de la consommation qui affecte les budgets médias, en particulier dans le Retail. L'intégration de l'agence de Branding Bespoke et Eurateach, qui ont été consolidées à partir de juillet 2022, ont permis d'atténuer la baisse.

La marge brute s'est mieux comportée et se rétracte légèrement de -2,1% à 5,4 ME. A périmètre comparable, le recul est de -7,7% à 5,1 ME. Le taux de marge brute s'est légèrement amélioré pour la première fois depuis 8 trimestres à la faveur d'un mix produits plus favorable et d'un début d'effet de hausse des prix.

En cumul sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en croissance de +4,3% et atteint 24,9 ME, en baisse de seulement -1,8% à périmètre comparable.

La marge brute des 9 premiers mois est presque stable à 15,6 ME (-1,5%). Elle est en baisse de -8,3% à périmètre comparable pour les raisons évoquées plus haut.

Perspectives

L'activité du 4ème trimestre devrait légèrement mieux résister qu'au 3ème trimestre à la faveur : d'une base historique plus favorable ; d'une durée de soldes de juillet allongée en 2023 par rapport à 2022 ; du gain de nouveaux clients grands comptes au 3ème trimestre et dont les retombées seront enregistrées à partir du 4ème trimestre.

Cependant, le contexte d'inflation et de baisse de la consommation qui impactent certains budgets marketings continueront à peser sur l'activité.

"Le Groupe a plutôt bien résisté dans un contexte où les dépenses marketings des annonceurs et surtout des retailers sont sous forte pression, ce qui a significativement impacté nos activités e-mailings et coregistration. Notre dynamique au travers du lancement en avril des 2 nouvelles plateformes de marques Bespoke & Qwamplify combinée au gain de clients grands comptes nous permet de montrer une relative résilience. La tendance devrait s'améliorer dans les prochains mois si le contexte de consommation ne se dégrade pas davantage", commente Cédric Reny, PDG et fondateur de Qwqmplify.