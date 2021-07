Qwamplify : le CA a progressé de 35,7% et atteint 8,4 ME au T3

(Boursier.com) — Au cours du 3ème trimestre 2021, le Chiffre d'Affaires consolidé de Qwamplify a progressé de 35,7% et atteint 8,4 ME. Le Groupe rappelle que ce chiffre inclut la consolidation de Kamden (agence Social Média acquise le 12 juin 2020) pour trois mois contre un mois au cours du trimestre de l'exercice précédent. La Marge Brute progresse encore plus fortement de 36,5% à 5,5 ME. A périmètre comparable, elle ressort également en forte hausse, de 33,7%, à 5,4 ME.

Le Chiffre d'Affaires du 3ème trimestre 2021 a connu une nouvelle accélération de sa croissance par rapport à celle des 2 trimestres précédents (+35,7% vs +29% au T2 et +17,9% au T1) du fait notamment :

d'un effet de base favorable : l'activité du 3ème trimestre 2020 avait été impactée par des annulations ou mises en pause de campagnes dans la distribution, le tourisme et le transport aérien dès le mois de mars ;

de la dynamique des campagnes d'activation sur les biens durables en France et d'un redémarrage progressif de l'activité dans les pays nordiques ;

du déploiement de la stratégie digitale 360o du Groupe.

En cumul sur 9 mois, la croissance du Chiffre d'Affaires atteint désormais 26,9% et celle de la Marge Brute 29,2%, à 16,2 ME. La croissance organique de la Marge Brute s'est ainsi renforcée et atteint désormais 16,4% à 14,6 ME.

Compte tenu de la nouvelle accélération de croissance et d'une maîtrise de ses coûts, le Groupe confirme qu'il anticipe une hausse du taux de marge opérationnelle et s'attend à un résultat d'exploitation en forte hausse au titre de l'année 2021.

Cédric Reny, PDG et fondateur, commente : "La croissance s'est encore accélérée au cours du 3ème trimestre malgré les mesures gouvernementales de restrictions successives. Notre offre exclusive Médiactivation (digital 360o + activation shopper) répond aux besoins des annonceurs et des distributeurs en investissements digitaux et en campagnes de conversion off et online. Je suis donc confiant pour la poursuite de cette croissance au cours du 4ème trimestre."

PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Chiffre d'Affaires et Marge Brute annuels 2021 : 7 décembre 2021.