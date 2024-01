Qwamplify : en confiance pour aborder 2024

(Boursier.com) — Malgré une baisse de l'activité organique en 2023 et de forts investissements en ressources humaines (RH), Qwamplify maintient un bon niveau de rentabilité. Ainsi, l'EBE, qui a progressé au cours du second semestre par rapport au 1er semestre, atteint 2,9 millions d'euros pour l'exercice 2023 à 14% de la Marge Brute, en baisse de -22%.

Le résultat net est fortement impacté avec la baisse de certaines activités, en particulier depuis mi-2022 pour l'emailing et la coregistration, liée à un durcissement des conditions des FAI et à la baisse de certains budgets retails. La société enregistre ainsi d'importantes dépréciations d'actifs sur l'exercice 2023 (10,8 ME). La hausse des Dotations aux Amortissements et Provisions est également liée aux provisions pour risque clients qui atteignent 529 kE sur l'année 2023. L'ensemble de ces DAP sont des éléments non cash. Après leur prise en compte, le résultat net part du groupe (RNPG) ressort en baisse exceptionnelle à -9,2 ME.

La trésorerie nette (déduction faite des dettes financières et de la trésorerie détenue pour le compte des clients dans le cadre de campagnes marketings en cours) s'établit à 3,2 ME, enregistrant une hausse de 0,7 ME par rapport au 30 octobre 2022 (+26%).

Le groupe a continué de réduire son endettement de 0,9 ME au cours de l'exercice, tout en préservant sa capacité à générer des liquidités à partir de son activité opérationnelle, se traduisant par une augmentation de 1,8 ME des disponibilités.

Au 1er trimestre 2024, le chiffre d'affaires est en forte hausse de +18,2% à 9,1 ME, en croissance organique depuis maintenant deux trimestres consécutifs. La marge brute croît de +22,4% à 6 ME. Le groupe voit les premiers impacts de sa nouvelle offre Bespoke et de ses investissements RH, notamment dans la direction, qui ont permis de gagner des grands comptes et de développer davantage les synergies entre les expertises. Par ailleurs, l'activité e-mailing, en retrait significatif au cours des exercices 2022 et 2023, a connu un rebond du fait d'un effet de base favorable et d'une belle dynamique commerciale, notamment au cours de la période du Blackfriday.

Perspectives 2024

Le groupe anticipe un retour à une croissance organique en 2024 et ce malgré la fin au 31 décembre 2023 du contrat de son premier client Optical Center qui a rapatrié ses activités en Israël. De fait, le groupe anticipe une hausse de sa rentabilité avec un ralentissement des augmentations de coûts RH.

Le groupe, qui pourrait encore être affecté par les restrictions de diffusion des emails par les FAI au cours de l'exercice à venir, reste toujours attentif au contexte de la consommation et en particulier aux budgets du Retail.