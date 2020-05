Qwamplify : deux acquisitions à Lille

(Boursier.com) — Qwamplify confirme une avancée significative supplémentaire dans son accélération digitale. Le groupe a effectué deux nouvelles acquisitions, le 30 avril. Ces deux rapprochements simultanés interviennent conformément à la stratégie confirmée par le groupe dans un contexte de crise sanitaire et de baisse des activités historiques , indique le management de Qwamplify.

Acquisition de LRDS

D'une part, le Groupe Qwamplify s'est porté acquéreur auprès de ses fondateurs et dirigeants de 100% de l'agence digitale 'La revanche des sites' (LRDS). Experte en SEO (Search Engine Optimisation, référencement naturel), elle est basée à Lille.

L'acquisition de La revanche des sites sera réglée pour 75% en numéraire et pour 25% en actions auto détenues Qwamplify, faisant ainsi des 3 fondateurs et dirigeants, Sylvain Garin (directeur marketing), Sabri Heddadji (directeur commercial) et Benoit Chapron (directeur de production), des nouveaux managers clés du Groupe. Ils sont par ailleurs engagés dans un plan de compléments de prix sur les exercices 2020, 2021 et 2022, qui seront réglés en numéraire (50%) et par versement d'actions Qwamplify (50%), avec pour objectif de développer leur propre croissance et d'accélérer les synergies avec les 500 clients de Qwamplify.

La revanche des sites a réalisé 1,7 ME de chiffre d'affaires en 2019 (en croissance de plus de 8%), avec un EBIT de plus de 15%. A ce stade, elle prévoit toujours une légère croissance en 2020, malgré le contexte de crise sanitaire, le SEO étant une activité de long terme rendue encore plus stratégique pour les marques et les distributeurs avec la fermeture actuelle des points de vente.

Meet your data devient le pôle analytics de Qwamplify

En outre, Qwamplify acquiert 87,65% de l'agence digitale Meet your data (MYD), experte en web analytics (analyse des ROI d'investissements publicitaires digitaux), également basée à Lille. Cette prise de participation s'accompagne d'un accord irrévocable pour monter à 100% du capital au plus tard le 31 mars 2021.

Meet your data a réalisé 425 kE de chiffre d'affaires en 2019, en forte croissance, (x3 vs 2018) avec un Ebitsupérieur à 20%. Elle prévoit également une croissance en 2020, la mesure de ROI des investissements digitaux basée sur la data étant un élément essentiel aux pilotages stratégiques des investissements médias. Elle sera un soutien important à l'agence du Groupe Scale média dans l'analyse des datas.

Après l'acquisition de l'agence marketing à la performance Advertise Me en 2016, puis de l'agence Search (SEA) et Social Ads (SMA) Adsvisers en 2017, et les créations de l'agence SEO Statum, l'agence RTB Seekr et l'agence digitale 360o Scale Média, le Groupe complète son offre Média avec deux briques supplémentaires en SE0 et Analytics.

Financé par la trésorerie

Ces deux acquisitions sont financées par la trésorerie de Qwamplify , renforcée récemment par la cession de sa participation dans Bilendi en février 2020 pour un montant brut de 10,3 ME.

Qwamplify consolidera les comptes de ces acquisitions à partir du 1er avril 2020, soit sur l'ensemble de son second semestre 2020 (avril-septembre 2020).