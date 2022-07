Qwamplify : des ventes trimestrielles à +5,5%

(Boursier.com) — Au cours du 3ème trimestre 2021/2022, le Chiffre d'Affaires de Qwamplify atteint 8,9 ME, soit +5,5%.

Les activités digitales ont connu une forte dynamique, tandis que le CA global reste affecté par la baisse du CA des campagnes Shopper en France et dans les pays Nordiques.

La Marge Brute augmente de 0,3% à 5,5 ME, et ce malgré une base particulièrement forte puisque la Marge Brute du 3ème trimestre 2021 avait enregistré la plus forte croissance historique trimestrielle à +36,5%.